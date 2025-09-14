イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が１３日（日本時間１４日）のボーンマス戦で今季初ゴールをマークした。左サイドで先発した三笘は０―１とビハインドで迎えた後半３分、右サイドからのクロスに三笘が頭で合わせ、リーグ４試合目にして待望の初得点となった。ただゴール以外で目立ったプレーは見せられず、チームは１６分にＰＫを与えてリードを許し、１―２で敗戦。日本代表帰