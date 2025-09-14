あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「焼酎ハイボール」の略語は？「焼酎ハイボール」の略語はなんでしょうか？ヒントは、5文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「チューハイ」でした！チューハイとは、焼酎の「酎（チュー）」と、ハイボールの「ハイ」を組みあわせた言葉です。