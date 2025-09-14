◆日本、韓国、アジア共催男子プロゴルフツアーシンハンドンヘ・オープン最終日（１４日、韓国・ジャックニクラウスＧＣ＝７４７１ヤード、パー７２）単独首位で出た２０２２年日本ツアー賞金王の比嘉一貴（フリー）が５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算１８アンダーで逃げ切り、今季２勝目、通算８勝目を手にした。リー・リチャード（カナダ）を１打差で振り切った。勝俣陵（ロピア）が６７で回り１４アンダ