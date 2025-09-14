９月１４日の中山１１Ｒ・ラジオ日本賞（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、６番人気のポッドベイダー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父リオンディーズ）が、力強く抜け出しオープン特別３勝目を挙げた。勝ちタイムは１分９秒９（稍重）。スタートを決めると逃げ馬を見る形の２番手。４コーナー手前から早めに進出を開始すると、最後の直線では前を行くジョーローリットを捕らえ、１馬身差をつけた。デビュー９戦目で初