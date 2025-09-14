◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が１４日、プロ初昇格した。代わってコンディション不良でベンチスタートが続いていた吉川尚輝内野手が出場選手登録を抹消された。石塚は花咲徳栄から２４年ドラフト１位で入団。広角に鋭い打球を打ち分ける大型内野手だ。ルーキーイヤーの今季はイースタン・リーグで主に遊撃や三塁を守り、５４試合に出場。打率３割２分５厘、３本