この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第14話をごらんください。 ハルミは高見さんに誘われて、ママ友の集まりに参加しました。そこでは、同じ新興住宅地に住む小山さんと三村さんと知り合います。2人ともとて