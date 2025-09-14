大相撲秋場所は１４日、東京・両国国技館で初日を迎え、左膝のけがで番付を落としていた元大関の朝乃山（高砂部屋）が十両復帰の土俵を白星で飾った。朝乃山は昨年名古屋場所で左膝前十字靱帯（じんたい）断裂などの大けがを負い、３場所連続全休を経て、三段目に番付を下げた今年春場所から土俵に復帰。今場所は再十両で迎えていた。この日は新十両の旭海雄をすくい投げで破り、関取としては７場所ぶりの白星。「うれしい。