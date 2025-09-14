メジャーリーグの話題です。ドジャースの大谷翔平選手が49号ホームランを放ちました。14日の全打席をお伝えします。【映像】大谷翔平 49号特大ソロホームラン敵地でのジャイアンツ戦に1番指名打者で先発出場した大谷。初回の第1打席はショートへの内野安打で出塁、2塁に進んだ後、フリーマンのタイムリーで先制のホームを踏みます。そして、3回の第2打席の2球目、5試合ぶりとなる49号特大ソロホームランをセンターバックスク