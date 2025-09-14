14日に福岡市の福工大野球場で行われる予定だった福岡六大学野球（西日本新聞社後援）秋季リーグ第2週第2日は雨のため3試合とも中止となった。15日に同球場で行う。【15日の日程】?日経大−福工大（午前9時）?九工大−九共大（午前11時半）?福教大−九産大（午後2時）