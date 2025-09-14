◆オリックス―ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンクが6回に打者10人の猛攻で4点を奪い、逆転に成功した。3点を追う6回。この回から登板した4番手の山岡泰輔を攻め、2安打で1死一、二塁とすると、野村勇が左翼線を襲う適時二塁打。海野隆司も左前適時打、代打の笹川吉康が同点の右前適時打で続いた。これで山岡を降板に追い込むと、2死一、三塁では5番手の才木海翔から柳町達が勝ち越しの中前適時打。6本の