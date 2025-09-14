９月１４日午後、神戸市中央区の共同住宅で火事があり、１室が全焼しました。当時、部屋の住人は不在で、けが人はいませんでした。警察などによりますと、１４日午後２時１５分ごろ、神戸市中央区下山手通にある７階建ての共同住宅で「建物から黒煙が出ている」と近くの住人から１１０番通報がありました。消防車など１９台が出動し、火は約４５分後に消し止められましたが、火元とみられる６階の１室約５０平方メートルが焼