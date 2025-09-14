プロ野球・阪神は14日、椎葉剛投手を1軍登録しました。プロ2年目の椎葉投手は6月12日の西武戦で1軍デビューし、1イニング無失点としました。その後1軍では登板機会はなく、ファームで40試合投げ、3勝2敗1セーブ、防御率2.30としています。