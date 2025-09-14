大相撲秋場所の初日を迎え、関脇・若隆景の化粧まわしがSNSで話題となっている。同日にタレントのうつみ宮土理が自身のインスタグラムを更新。若隆景に化粧まわしを贈呈したことを明かした。うつみは「化粧まわしを若隆景に〜」と書き出し、化粧まわしの写真をアップ。緑色で、うつみの顔のイラストや「若隆景」「うつみ宮土理」の文字が確認できる。大相撲ファンの目を引いたようで、SNSには「若隆景の化粧まわしが気になる