9月14日午前、新潟県三条市で30代の男性の胸を刃物で刺した殺人未遂の現行犯で、38歳の女が逮捕されました。殺人未遂の現行犯で逮捕されたのは、三条市石上のパート従業員の女（38）です。女は14日午前11時15分ごろ、三条市石上の建物内で、知人の30代の男性の胸を刃物で突き刺し殺害しようとしました。警察によりますと、その後女が自ら「相手を殴ってしまった。包丁でも切りつけた」などと110番通報したということです。男