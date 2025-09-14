ちょっと旅行にでも......という気分になっても、ホテルも旅館もインバウンド料金でびっくりするほど高い。1泊2食付きで一人5万円〜なんて聞くと、とてもじゃないが家族旅行は無理と思ってしまう。でも、あきらめるのは早い。「公共の宿」や自治体・企業の「保養所」なら、2食付きで1万円前後から泊まれる。施設によっては、9、10、11月の連休にも空きがあるというから、まだ間に合いそうだ。国民休暇村は35村、国民宿舎は約80か所