もしも相手が妻子持ちだったら？仕事ができて、頼りがいがあって、ちょっぴり大人の色気もあって…でも、もしその相手が“妻子持ち”だったら…？「不倫なんてありえない」と頭ではわかっていても、一度燃え上がった恋心は簡単には止められないもの。これは、そんな禁断の恋に足を踏み入れてしまったある女性の物語。その選択の先に待っているのは、幸せ？それとも…？同僚の忠告を振り切り、禁断の恋へ…会社の飲み会で、憧れの部