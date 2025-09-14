◆パ・リーグ日本ハム―西武（１４日・エスコン）西武・西川愛也外野手が９号ソロを放った。「１番・中堅」で先発出場。３点を追う６回先頭で福島の直球を振り抜いた打球は右翼スタンド前のブルペンに飛び込んだ。今季９号ソロ。第１打席では全て直球勝負の４球目、１５２キロ直球に空振り三振を喫しており、「ここまで真っすぐにやられていたので、真っすぐに負けないように思い切り振りました」と胸をなで下ろした。