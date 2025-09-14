◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）巨人の岡本和真内野手が１４日、国内フリーエージェント（ＦＡ）の資格取得要件を満たした。ＤｅＮＡ戦（横浜）前に取材対応。「プロに入ってＦＡというのは他の選手のを見てて、すごいなと、１軍で長くやったっていうあれになるのかなと、なんかすごく一つね、自分が取れたっていうことは感謝したいなと思います」と心境を口にした。岡本は智弁学園から１４年ドラフト