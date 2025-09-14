秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまが、鳥取県で開かれている高校生による手話の全国大会に出席し、自らも手話であいさつされました。【映像】手話で挨拶される佳子さま 「本日第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園が開催され、皆様にお会いできましたことを大変うれしく思います」（佳子さま）佳子さまは開会式であいさつされた後、ダンスや演劇など高校生たちによる手話のパフォーマンスに、拍手を送られていました。夕方