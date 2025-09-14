ゆらぎやすい女子高生たちの友情と複雑な心情を描き、その繊細な心理描写が各メディアで高く評価された、柚木麻子のデビュー作を映画化した『終点のあの子』の公開日が2026年1月23日に決定した。【動画】映画『終点のあの子』特報映像原作は2008年に「第88回オール讀物新人賞」を受賞した短編『フォーゲットミー、ノットブルー』を第一話とする全四編の連作集。世田谷区小田急線沿線にある私立女子高校に進学したばかりの少女