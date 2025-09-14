イギリス・ロンドンで反移民などを訴える極右の活動家が主催するデモがあり、10万人以上が参加しました。【映像】10万人以上が参加したデモの様子ロンドンの中心部で13日、極右の活動家の呼びかけによって市民らが集まり、「不法移民追放」などと訴えました。地元メディアによりますと、デモの参加者は11〜15万人にのぼり、一部の参加者が瓶を投げつけるなどして、警察官26人がけがをしました。うち4人は重傷だということで