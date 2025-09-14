実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本の自給率について言及した。ひろゆき氏は「反グローバリズム」をめぐりユーザーと議論していたが、そこで「グローバリズム反対の行き着く先は、各国のブロック経済です。石油がなくなり戦争をせざるを得なくなった戦前の日本に逆戻りです。海外と仲良くしないで、どうやって石油やガスやレアメタルを手に入れるのですか？未来を考えな