◇大相撲秋場所初日（2025年9月14日東京・両国国技館）新十両で西14枚目の西ノ龍（25＝境川部屋）が紫雷（33＝木瀬部屋）を上手投げで破って白星発進した。師匠の境川親方（元小結・両国）から「力抜いていけ」と声をかけられた関取初陣。最初は合わなかったが、仕切り直しは左を差し込むと、すかさす上手投げで母校・埼玉栄高の先輩を転がした。関取初勝利の感想を問われても「まだ1番しかやってないですから。（土俵で