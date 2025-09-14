お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二（60）が14日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に出演。プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）について語った。セ・リーグでは阪神がぶっちぎりの優勝を決め、田中は「史上最速で優勝決まった。セ・リーグの貯金は全部阪神が持ってて。2位巨人がやっと5割」とコメント。CSが控えているが「今までのパターンだと、あまりにも早く優勝したチームは気が緩むとまでは言