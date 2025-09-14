日本初の本格派アクション女優で現在はフラワーアーティスト、シャンソン歌手「鬼無里まり」としても活動する志穂美悦子が１４日までにＳＮＳを更新。世界陸上を生観戦したことを明かし、「大ｅｘｃｉｔｅ！」と興奮を伝えた。志穂美は１９８７年、歌手・長渕剛と結婚。８８年３月、第１子長女で女優の文音をはじめ３人の子がいる。１３日、インスタグラムで「昔、銀メダルとったな。岡山にいたころ、わたし、陸上競技部に所