スピードスケート・ショートトラックの全日本距離別選手権最終日は14日、長野県の帝産アイススケートトレーニングセンターで1000メートルが行われ、男子は宮田将吾（日本通運）が優勝し、前日の500メートル、1500メートルと合わせて3冠を達成した。2位は松津秀太（シリウスEHC）。女子は平井亜実が制し、渡辺碧（ともにトヨタ自動車）が2位。長野・小海高の関口綾野が3位に入った。国内では今大会と20、21日のワールドツアー