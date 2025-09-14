ソニー日本女子プロ選手権最終日国内女子ゴルフツアーのメジャー戦・ソニー日本女子プロ選手権最終日が14日、茨城・大洗GC（6840ヤード、パー72）で開催された。首位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）は3バーディー、3ボギーの72で回って通算10アンダーとし、金澤志奈（クレスコ）とのプレーオフ（PO）に進出したが、1ホール目でボギーを打ってメジャー2勝目を逃した。終了後は涙を流し、この悔しさを糧にする思いを口にした。