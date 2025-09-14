英インターナショナルＳで５着だったダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）がジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）に直行することになった。安田調教師が９月１４日、明らかにした。今後は来月下旬にも栗東に帰厩する予定になっている。「前走後のダメージもなく、天皇賞（秋）も考えましたが、来年以降のローテを考えて、ジャパンＣにしました」と安田調教師は説明。