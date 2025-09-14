名鉄名古屋本線は14日、岡崎市の矢作橋駅の構内で起きた人身事故のため、東岡崎駅と新安城駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後3時46分に運転を再開しました。運転見合わせの影響で、列車に遅れが見込まれます。