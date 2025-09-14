東京2025世界陸上日本勢メダル第1号となったのは、大会最初の種目、男子35km競歩の勝木隼人（34、自衛隊体育学校）だった。勝木は18年アジア大会金メダリストだが、19年ドーハ世界陸上50km競歩は27位。21年東京五輪50km競歩は正選手の辞退で出番が回ってきたが30位。18年アジア大会こそ金メダリストとなったが、途中でペナルティーゾーン（※）に入り、会心のレースではなかった。今回も選考競技会の成績から、代表3人中3番目的な