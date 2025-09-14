女性アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの真中まなさんが、自身の公式インスタグラムを更新。「前髪なし」で過ごした夏の感想を投稿しました。【写真を見る】【 ふるっぱー・真中まな 】前髪なしスタイルは「ほんまに快適」デコ出し写真に絶賛の声真中さんは「前髪を無くしてみた夏」と綴ると、先月23日にプロ野球「日本ハム−ソフトバンク」戦で「きつねダンス」を披露した際のものと思われる写真をはじめ、複数の「前髪なし