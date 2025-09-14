◇プロ野球パ・リーグ オリックス-ソフトバンク(14日、京セラドーム)オリックス先発の曽谷龍平投手がアクシデントで降板しました。2回2アウトランナー1塁2塁の場面、曽谷投手はソフトバンクの海野隆司選手を内野ゴロとすると、折れたバットが曽谷投手の胸部付近に直撃します。曽谷投手はグラウンドに倒れ込み立ち上がれず、担架でベンチ裏へ下がりました。