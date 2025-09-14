「日本ハム−西武」（１４日、エスコンフィールド）日本ハム・今川が六回の守備から五十幡と交代した。五回の第３打席で三ゴロ併殺に倒れた際、右足を気にしながらベンチへ。歩み寄ったトレーナーと話しながら、ベンチ裏に下がった。今川は約４カ月ぶりに１軍に昇格した９日のソフトバンク戦で、今季１号の勝ち越しソロを含む３安打。１１日のオリックス戦でも３安打し、１３日の西武戦も２号ソロを含む２安打を放っていた