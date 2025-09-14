第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園の開会式で、手話であいさつされる佳子さま＝14日午前、鳥取県倉吉市秋篠宮家の次女佳子さまは14日、鳥取県倉吉市で開かれた第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園を視察された。開会式で「この大会をきっかけに、誰もがより幅広い選択肢を持てる社会になることを強く願う」と手話であいさつした。11月に日本で開催する聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」に触れ「さ