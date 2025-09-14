明治天皇の玄孫（やしゃご）で作家の竹田恒泰氏（49）が14日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。同番組では「それでも“大災難”はやってくる都市伝説・陰謀論徹底解明SP第2弾」をテーマに討議した。「“予言者”の予言を信じることはあるか」の質問に「信じない」とパネルに掲示し、一方で「当たることがある」のは「動物霊？」と回答した。竹田氏は「“予言”は当たることがある。でも、