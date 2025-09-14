コスプレーヤーえなこ（31）が14日までにインスタグラムを更新。初めて宝塚を観劇したことを報告した。えなこは「人生で初めての宝塚観劇！あみ達に連れて行ってもらいました」と明かし、「悪魔城ドラキュラ」のポスターの前で撮影したグラビアアイドルの南あみらとのスリーショットを披露した。そして「演目はオタクにも分かりやすい悪魔城ドラキュラ本当に全てが見惚れるくらい良くて最高の1日でした」と感想をつづった。この