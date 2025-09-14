13日、石川県小松市の木場潟公園の男子トイレで盗撮目的でスマートフォンのカメラを使って動画を撮影しようとした茨城県の19歳の男が警察に逮捕されました。性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは茨城県かすみがうら市に住む19歳の会社員の男です。男は13日午前9時40分ごろ小松市の木場潟公園にある男子トイレで個室を使用していた県内在住の30代男性を盗撮しようとしてスマートフォンのカメラを上部から入れ動画を撮影しよう