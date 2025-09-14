試合後にカネロ（右）と言葉を交わすクロフォード（左）(C)Getty Images前人未到の大記録が生まれた。現地時間9月13日、ボクシングの世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチが、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催され、WBA世界スーパーウェルター級王者テレンス・クロフォード（米国）が、現同級4団体統一王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）に3-0（116-112、115-113、115-113）の判定勝ち。男