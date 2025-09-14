◆関西大学ラグビーＡリーグ▽開幕節天理大６２―０関大（１４日・花園第１）昨季リーグ王者の天理大が、開幕節で関大に完勝した。６月に部員２人が麻薬取締法違反の疑いで逮捕。７月末までの活動停止、小松節夫監督の３か月の職務停止も明け、迎えた初戦だった。試合は、前半から３トライを奪った天理大のペースで進んだ。後半も共同主将のＳＯ上ノ坊駿介（４年）がこの日２トライ目を奪うなど、７トライを決めて流れを掌握