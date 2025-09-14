マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、今シーズンへの意気込みを語った。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。マンチェスター・シティでは今夏の移籍市場でベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネや、元ドイツ代表MFイルカイ・ギュンドアン、ブラジル代表GKエデルソンらが退団したほか、ジョゼップ・グアルディオラ監督を支えるアシスタントコーチも新しくなるなど、