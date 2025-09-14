幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。秋田県東成瀬村での1泊2日の日程での古民家生活を公開した。前の動画では、「地域おこし協力隊」として活動していた東成瀬村に自宅が2つあると告白。その内の1つは「強制退去になってしまいまして。この村に来てまだ1年半。私としてはまだこの村にいたかったんです