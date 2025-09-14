米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が１３日（日本時間１４日）に放送され、ＡＥＷ統一王座決定トーナメント１回戦は同王者のオカダ・カズチカ（３７）と、新日本プロレスのＧ１クライマックス覇者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が勝ち上がった。竹下はアンソニー・ボウエンズと対戦。一進一退の激しい攻防となり、リバースフランケンシュタイナーで叩きつけてもフェイマサーで切り返さ