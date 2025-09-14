9月14日、阪神競馬場で行われた11R・ローズステークス（G2・3歳オープン・牝・芝1800m）は、川田将雅騎乗の1番人気、カムニャック（牝3・栗東・友道康夫）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に7番人気のテレサ（牝3・栗東・杉山晴紀）、3着に10番人気のセナスタイル（牝3・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:43.5（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、チェルビアット（牝3・栗東・高野友和）は、13着敗退。【オークス】シュタル