ÃË½÷º®¹ç¥°¥ë¡¼¥×¡ÖALLDAY PROJECT¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ºâÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ª¾îÍÍ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¡¼¤¬¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ç¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÏÃÂê¡Û¥¢¥Ë¡¼¡¢¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤¤¤¯¤é¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©9·î11Æü¡¢¥¢¥Ë¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î¥¢¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCHANEL¡×¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ù