１３日、ファヨン副首相兼外務・欧州相（右）との共同記者会見に臨む王毅氏。（リュブリャナ＝新華社記者／李京）【新華社リュブリャナ9月14日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は13日、スロベニアの首都リュブリャナで、同国のファヨン副首相兼外務・欧州相と会談し、共同記者会見に臨んだ。