豪雨災害の影響で去年、中止になった「酒田の花火」が13日、山形県酒田市で2年ぶりに開催され、およそ1万発の大輪の花火が秋めいた酒田の夜空を彩りました。去年7月の豪雨災害では会場の最上川河川敷が泥や流木で使えなくなるなどここ数年、大雨被害でたびたび中止となった「酒田の花火」。ことしは、大雨や熱中症への対策として開催時期を例年より1か月遅らせ2年ぶりの開催となりました。13日は、花火の直径が500メートルに