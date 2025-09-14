山形県山形市の秋の風物詩、直径6.5メートルの大鍋で調理する「日本一の芋煮会フェスティバル」が14日山形市で開催されました。ことしで37回目となる「日本一の芋煮会フェスティバル」は山形市の馬見ヶ崎河川敷で開催されました。直径6・5メートルの大鍋「3代目鍋太郎」と大型の重機で里芋3.2トンや山形牛1.2トン、長ネギ3500本などを調理し、およそ3万食を提供します。砂糖以外の食材をすべて県内産でまかなわれまし