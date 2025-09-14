日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55＆日曜前7・30）が13日に生放送され、巨人の中山礼都内野手（23）がVTR出演。ひそかにハマっていることを明かした。「アスリート熱ケツ情報」のコーナー。この日のテーマは「つい買っちゃう」だった。これに中山は「人の香水」と、笑みを浮かべながら、何やら少々クセあり？の返答。「いい匂いに感じるんっすよ」とし、「この前、門脇さん、買わせていただきました」と門脇誠内野手