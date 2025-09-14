【サンフランシスコ＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１３日（日本時間１４日）、敵地でのジャイアンツ戦に１番指名打者で出場し、三回に５試合ぶりの本塁打となる４９号ソロを放つなど３安打１打点だった。自身初の２年連続５０本塁打に王手をかけた。ドジャースは１３―７で乱打戦を制した。４９号が飛び出したのは、３点を追う三回。先頭で打席に入り、今季１４勝を挙げている先発右腕ウェブの１ボールからの