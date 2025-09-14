「日本一どでカボチャ大会」で優勝した鈴木貞一さん＝14日、香川県・小豆島全国から巨大なカボチャを持ち寄って重さを競う「日本一どでカボチャ大会」が14日、香川県の小豆島で開かれた。東京都や岡山県など10都府県から37人が参加し、千葉県山武市の農業鈴木貞一さん（81）が494.2キロで、昨年に続き優勝した。鈴木さんは、妻政枝さん（78）と協力し、水やりや草抜きをしたといい「夫婦で勝ち取った2連覇は格別の喜び。去年よ